تبنى نواب البرلمان البريطاني، مساء الأربعاء 1/شباط مشروع القرار القاضي بإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (بريكست).
قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إنه في حال عجز المعارضة السورية عن تشكيل وفد واحد إلى مفاوضات جنيف، قد تقوم الأمم المتحدة ومجموعة دعم سورية بتحديد تشكيلة الوفد.
أعلن الكرملين أن تصعيد الوضع الأمني في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يؤكد، من جديد، ضرورة استئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن الأزمة الأوكرانية.
أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بإعلان استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف، المقرر في 20/شباط الجاري، برعاية الأمم المتحدة، وأبدت استعداداً للقيام بما يلزم لتسهيل نجاح المفاوضات.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم موسكو لإجراءات بغداد الحازمة لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية المحتلة من قبل تنظيم "داعش".
أكد مجلس الأمن القومي التركي، في ختام اجتماعه، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، مواصلة تركيا جهودها لبدء مرحلة الانتقال السياسي في سورية والالتزام بمسؤولياتها الإنسانية.