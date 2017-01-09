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  • بانوراما 2016 في الصفحات العلمية منوعات
    04 كانون2/يناير 2017 بانوراما 2016 في الصفحات العلمية
    هل صحيح أن البيئة قضية أخلاقية؟ حين تئن الأرض، ويعود رجع صداها في أنين البشرية، نبدأ بالإدراك أن ألَمَنا واحد،…
  • الأمن المالي! منوعات
    04 كانون2/يناير 2017 الأمن المالي!
    وصل الفقر في العالم إلى حدود غير مسبوقة، خلال الفترات السابقة، حتى في أكثر دول العالم الغربي «رفاهاً» وأصبح موضوع…
  • «مجاز العلم» منوعات
    04 كانون2/يناير 2017 «مجاز العلم»
    في كتابها المعنون «مجاز العلم» من إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب تقدم الكاتبة د. سمر ديوب قراءة في أدب الخيال…

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رحيل الفنان السوري رفيق سبيعي

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