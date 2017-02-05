قالت وكالات أنباء أن نحو 330 ألفاً من المواطنين قد خرجوا إلى شوارع المدن في رومانيا، مساء أمس السبت، احتجاجاً على التعديلات على القانون الجنائي، التي تقدمت بها الحكومة الرومانية.