أكد د.قدري جميل، رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية، أنه قد أصبح واضحاً اليوم أن اجتماع الآستانة سيعقد في 23 من الشهر الحالي بحضور وفد من الحكومة السورية ووفد تم اختياره ليمثل جميع الفصائل العسكرية المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار.