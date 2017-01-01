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  • 29 كانون1/ديسمبر 2016 واشنطن على الهامش... والهدنة تبدأ اليوم..!
    ما إن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ان اتفاق وقف إطلاق النار الشامل على الأراضي السورية سيدخل حيز التنفيذ هذه الليلة، حتى تواردت ردود الأفعال من مختلف القوى، والتي أجمعت على قبول الهدنة، بما فيهم أولئك الذين كانوا يقولون حتى الأمس القريب «سنقاتل حتى آخر رجل»
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