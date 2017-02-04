أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، عن تخفيف العقوبات التي سبق أن فرضتها ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بعد اتهامه بضلوعه في الهجمات الإلكترونية.