أعلنت واشنطن أنها ستحضر مفاوضات آستانا السورية وسيمثلها هناك جورج كرول سفيرها لدى كازاخستان، وذلك بعد تضارب الأنباء حول دعوة واشنطن إلى مفاوضات آستانا ومستوى التمثيل الأمريكي فيها.
حرّرت القوات العراقية، اليوم السبت، حي العربي بالكامل على المحور الشمالي لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتقترب من تحرير حي الرشيدية.
أكد دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن مسألة نزع الأسلحة النووية المتبادل بين موسكو وواشنطن معقدة للغاية ومليئة بالحيثيات ولا يمكن لروسيا أن توافق على نزع مواز لهذه الأسلحة.
تتسارع وتتكثف جهود روسيا الاتحادية في إطار التحضيرات الجارية، لعقد لقاء آستانا بعد أيام، بين وفد الحكومة، والجماعات المسلحة، تنفيذاً للبيان الثلاثي «الروسي الإيراني التركي»، وإعلان وقف إطلاق النار، الذي سجل تقدماً ملحوظاً من ناحية الالتزام به، بالنسبة للتجارب السابقة، وذلك باعتراف الأطراف والقوى الم...
أفادت وسائل إعلام السبت 21 يناير/كانون الثاني بوقوع انفجار بسيارة مفخخة عند مدخل سوق مخيم الرقبان للاجئين السوريين على الحدود السورية الأردنية.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، رفض مصر لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشيرا إلى أهمية أن يكون اتفاق الصخيرات إطارا لأي تسوية سياسية للأزمة الليبية.