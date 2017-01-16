بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 16/كانون الثاني، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، سير عملية التحضير لمفاوضات "آستانا" بشأن سورية.