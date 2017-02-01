أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ترحب بإعلان استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف، المقرر في 20/شباط الجاري، برعاية الأمم المتحدة، وأبدت استعداداً للقيام بما يلزم لتسهيل نجاح المفاوضات.