صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الألمانية، ينز فلوسدورف، اليوم الإثنين، بأن ألمانيا تحتفظ بالتزاماتها مع الناتو.
أعلن الجيش الليبي الاثنين 16/كانون الثاني أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي.
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها الصادر اليوم الاثنين، الحكم الصادر من دائرة أخرى، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ما يعد إلغاء لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 16/كانون الثاني، مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في اتصال هاتفي، سير عملية التحضير لمفاوضات "آستانا" بشأن سورية.
أعلنت الخارجية الصينية الاثنين 16/كانون الثاني أن بكين لن تسمح لأحد بالمساومة على مبدأ "الصين واحدة".
دعا فيتالي نعومكين مستشار المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى ضرورة إشراك السعودية في عملية تسوية الأزمة السورية في إطار مجموعة "روسيا وإيران وتركيا".