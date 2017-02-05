تظاهر آلاف اللبنانيين، اليوم الأحد، في بيروت، بدعوة من "الحزب الشيوعي اللبناني"، رافعين مطالب إصلاحية على المستويين السياسي والاقتصادي.
يعتزم "دويتشه بنك"، أكبر بنك ألماني، خفض 17% من موظفيه العاملين بقطاع الأسهم، و 6% من الموظفين العاملين بالسندات في جميع أنحاء العالم.
نفت وزارة الدفاع الروسية الأحد 5 شباط معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول مقتل 5 عسكريين روس في مدينة طرطوس السورية.
قالت وكالات أنباء أن نحو 330 ألفاً من المواطنين قد خرجوا إلى شوارع المدن في رومانيا، مساء أمس السبت، احتجاجاً على التعديلات على القانون الجنائي، التي تقدمت بها الحكومة الرومانية.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء أمس السبت 4/ شباط، أن مقاتلات لـ"التحالف الدولي" شنت، الجمعة، 20 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية.
أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، الأحد 5/ شباط أن موسكو لا تكترث بتمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد مواطنين روس.