أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعول على تحسين علاقاتها مع واشنطن، لكنه استبعد أن يؤثر هذا الأمر بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.