نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض، أمس السبت 28/كانون الثاني، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تدرس حالياً بشكل مكثف إقامة "مناطق آمنة" في سورية.