قالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الهدف من طرح ما أطلق عليه "المشروع الروسي" للدستور السوري الجديد، هو تشجيع السوريين على بدء المناقشة حول الموضوع.
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تعول على تحسين علاقاتها مع واشنطن، لكنه استبعد أن يؤثر هذا الأمر بأي شكل من الأشكال على الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأردني، عبد الله الثاني، على أهمية مفاوضات آستانا في تسوية الأزمة السورية.
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها ستطرح خطتها لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في "وثيقة بيضاء" رسمية، ليتمكن البرلمان من نظرها.
أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الأربعاء، عن استعادة السيطرة على منطقة قنفودة غربي بنغازي بالكامل، وذلك بعد تراجع مسلحين من القاعدة تحت قصف مدفعي وجوي عنيفين.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن ضرورة بقاء أوروبا موحدة، على الرغم من كل الجهود الرامية إلى بناء جدران فاصلة جديدة.