التقى اليوم الاثنين 9 كانون الثاني الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجي الروسية ميخائيل بوغدانوف مع ممثل جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة د.قدري جميل
واجه الملايين بلندن صعوبات في الوصول إلى أعمالهم الاثنين 9 يناير/كانون الثاني من جراء اضراب عمال مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية الذي ينقل نحو 4.8 مليون راكب يوميا.
فرقت قوات الأمن التركية، اليوم الاثنين، بالغاز المسيل للدموع وبخراطيم المياه، مظاهرة لرافضي مشروع الدستور الجديد بالقرب من مبنى البرلمان.
أكد د.قدري جميل، رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية، أنه قد أصبح واضحاً اليوم أن اجتماع الآستانة سيعقد في 23 من الشهر الحالي بحضور وفد من الحكومة السورية ووفد تم اختياره ليمثل جميع الفصائل العسكرية المسلحة التي وقعت على اتفاق وقف إطلاق النار.
يناقش البرلمان التركي اليوم الاثنين 9/كانون الثاني مقترحاً دستورياً بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، بعد أن وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان أواخر 2015 .
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الوزير بوريس جونسون وصل إلى الولايات المتحدة لمقابلة المستشارين المقربين من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وقادة بارزين في الكونغرس.