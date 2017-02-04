أعلن رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي الجمعة 3 / شباط أن فكرة المناطق الآمنة لن تنجح داخل سورية في حماية النازحين.
أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الخميس، عن تخفيف العقوبات التي سبق أن فرضتها ضد جهاز الأمن الفدرالي الروسي، بعد اتهامه بضلوعه في الهجمات الإلكترونية.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن التسوية السياسية في سورية ودول أخرى في الشرق المتوسط تسهم في إنهاء أزمة الهجرة الحادة في أوروبا.
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن لقاء نقنياً سيجري في آستانا، الاثنين المقبل 6/شباط، وكشفت أن اللقاء سيكرس لبحث سبل الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وتنظيم "جبهة النصرة".
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأزمة السياسية المستمرة في مقدونيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الوضع في البلقان.
أعلن رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية طارق الحديدي، أن بلاده تتفاوض على استيراد مليون برميل من النفط الخام العراقي شهرياً، وذلك لمدة عام