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إقتصاد ومجتمع

منوعات

  • «الابتكار».. وليد الحاجة! منوعات
    04 شباط/فبراير 2017 «الابتكار».. وليد الحاجة!
    ابتكر حلاق فلسطيني من مدينة رفح، طريقة لتصفيف الشعر بعد الحلاقة، مستخدماً النار بدلاً من آلة تجفيف الشعر، وذلك في…
  • الماركسية وعلم اللغة منوعات
    30 كانون2/يناير 2017 الماركسية وعلم اللغة
    قامت في الاتحاد السوفييتي في العام 1950، مناقشة واسعة، افتتحتها «البرافدا» على صفحاتها حول مسائل علم اللغة. وقد نشرت البرافدا…
  • اللهم لا شماتة.. «بيتزا هت» تعلن إفلاسها! منوعات
    25 كانون2/يناير 2017 اللهم لا شماتة.. «بيتزا هت» تعلن إفلاسها!
    تتوالى وتتابع المعلومات والإخبار التي تؤكد وتعلن عن إفلاس الكثير من الشركات الأمريكية المعروفة والمشهورة على المستوى العالمي وبمختلف المجالات،…

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