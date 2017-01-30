أكدت وكالة أنباء "سانا" الرسمية دخول وحدات من الجيش السوري إلى نبع الفيجة، وبدء العمل على تفكيك العبوات الناسفة والألغام الموجودة داخل منطقة النبع.
دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أوروبا أمس السبت إلى التكتل والرد بـ"حزم" على نظيره الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعرب عن ابتهاجه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياه "أمراً رائعاً".
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول في البيت الأبيض، أمس السبت 28/كانون الثاني، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا تدرس حالياً بشكل مكثف إقامة "مناطق آمنة" في سورية.
أعلن البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية التي جرت، أمس السبت، بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تمثل "خطوة أولى مهمة" على طريق تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
تعكف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على صياغة أمر تنفيذي يمنح الجيش الأمريكي 30 يوما لوضع استراتيجية جديدة لهزيمة تنظيم "داعش". حسب ما أعلن البيت الأبيض.
أعرب أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي عن أملهم في قدرة روسيا والولايات المتحدة على هزيمة إرهابيي "داعش" سريعا في حال قيام تنسيق فعال بين الدولتين.