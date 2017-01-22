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  • «فورد» تطرد موظفيها! منوعات
    21 كانون2/يناير 2017 «فورد» تطرد موظفيها!
    لم يتوقع قسم من الذين وظفتهم شركة فورد، والذين اعتقدوا في بداية حياتهم المهنية أنهم بأمان وأن أوضاعهم أصبحت جيدة…
  • روسيا تبدع «الطائرة التكاملية» منوعات
    20 كانون2/يناير 2017 روسيا تبدع «الطائرة التكاملية»
    في إطار سعي روسيا من أجل تطوير طيرانها، بدأ معهد أبحاث الطيران في روسيا العمل على إبداع «طائرة تكاملية» حسب…
  • المتفردة The Singularity منوعات
    18 كانون2/يناير 2017 المتفردة The Singularity
    يقول البعض: لأننا يوماً ما سنصل إلى درجة من التطور التقني، نستطيع خلاله أن ندمج الآلات الذكيّة مع أدمغتنا بطريقةٍ…

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